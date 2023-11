L'OL en danger de cessation de paiement, il sonne l'alarme

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dans une situation critique en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais doit trouver des solutions, autant sur le plan sportif, qu'économique. L’expert-comptable du club rhodanien s'est lâché sur les problèmes financiers des Gones.

Lanterne rouge du championnat et en proie à de grosses difficultés financières, l'OL traverse une situation critique, jamais vu auparavant au XXIe siècle. Avec le départ de Jean-Michel Aulas, c'est John Textor qui tente de sauver le club rhodanien qui possède d'importantes dettes. L'absence de Coupe d'Europe est également préjudiciable pour Lyon, comme le rapporte un expert-comptable qui s'est confié auprès du média Olympique-et-Lyonnais sur les affaires économiques du club 7 fois champion de France, ce dimanche 19 novembre. « Au 30 juin 2023, la situation est inquiétante, et les résultats, avec près de 100 millions de pertes sèches, malgré la vente pour 90 M€ de joueurs, sont inquiétants. Si l’OL réalise encore une année à -100 M€, on se rapprochera de la cessation de payement » a affirmé David Gluzman, banquier spécialisé en financement.

La Coupe d'Europe, l'épine dans le pied de l'OL

L'OL possède donc une importante dette et avec les investissements pour le Groupama Stadium, la LDLC Arena et le refinancement des dettes, John Textor tente, à l'instar du FC Barcelone, de trouver de nouveaux fonds pour équilibrer les comptes de Lyon. Mais l'absence d'une Coupe d'Europe est assurément nuisible pour l'OL. « L’Olympique lyonnais a fait de très lourds investissements (Arena, stade…), ce qui l’a chargé en emprunts. Pour faire une analogie, c’est comme si vous étiez en ménage, avec un revenu de 3.000 euros, mais que vous ne gagniez rien à cause des charges diverses chaque mois. Comment faire alors pour rembourser les emprunts ? Vous allez chercher à faire refinancer votre dette sur 10-20 ans, ou bien, vous vendez un tableau de votre grand-mère ou la montre de votre grand-père. La donne serait différente si le club était en coupe d’Europe et en haut du classement » a jouté David Gluzman, assez pessimiste sur la situation économique de l'OL.