L’OL en crise, Genesio arrive avec un grand sourire

Par Eric Bethsy

Remontés après la défaite à Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France, les supporters de l’Olympique Lyonnais comptent boycotter le match face à Rennes dimanche. Pas de quoi affecter le coach rennais Bruno Genesio. Au contraire, l’ancien entraîneur du club rhodanien s’est permis une petite plaisanterie.

L’Olympique Lyonnais peut s’attendre à une drôle d’ambiance. Pour la venue du Stade Rennais dimanche, lors de la 30e journée de Ligue 1, deux groupes de supporters ont appelé au boycott. Une manière de manifester leur colère après l’élimination en demi-finale de la Coupe de France à Nantes mercredi. Bien sûr, cette situation n’affecte pas particulièrement le club breton. Même l’entraîneur Bruno Genesio, ancien coach du club rhodanien, prend la nouvelle avec détachement.

Genesio s'en moque

Le technicien s’est effectivement permis une petite plaisanterie en conférence de presse. « C'est dommage parce que je préfère toujours jouer avec du public et une ambiance autour du match. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le leur. On sera peut-être de retour pendant la période du covid, ça nous rappellera certains matchs, a osé Bruno Genesio. Mais c'est anecdotique pour moi. » L’entraîneur des Rouge et Noir a bien d’autres priorités. Outre l’objectif européen de son équipe, son avenir fait beaucoup parler cette semaine.

Très surpris par l'article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ.



Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la… pic.twitter.com/8MW5OV98Cc — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 5, 2023

« J’ai deux ans de contrat en fin de saison. Si on n’est pas européens, ce sera un échec personnel, alors on verra à ce moment-là, a répondu Bruno Genesio, dont les dirigeants ont démenti un éventuel départ cet été. Le club a bien communiqué. Je n’ai rien d’autre à ajouter, pour ma situation personnelle ou par rapport au Stade Rennais. Notre métier est de plus en plus précaire : on consomme, on jette. Ici c'est un peu différent. Il y a beaucoup de stabilité, à commencer par l'actionnaire. » Pourtant, la radio RMC croit savoir que le technicien serait lassé par son métier.