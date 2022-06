L'OL club le mieux géré de France, Aulas va adorer

Dans : OL.

L'OL est attendu au tournant cet été sur le marché des transferts. Les amoureux du club rhodanien veulent des changements profonds et un meilleur projet sportif.

Les hommes de Peter Bosz sortent d'une saison bien galère, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Une dynamique sportive en berne qui ne permettra pas à l'OL de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. Forcément, cela fait tache pour les ambitions des Gones, mises en avant régulièrement par Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais a néanmoins voulu se montrer rassurant ces dernières semaines, indiquant que l'OL était prêt à prendre des risques cet été lors du mercato. Et visiblement, la stratégie est de faire du neuf avec du vieux. Alexandre Lacazette va revenir à l'OL, tandis que des négociations ont également lieu avec Corentin Tolisso et Samuel Umtiti. Si certains pouvaient avoir peur du manque à gagner pour l'OL du fait de ne pas être en coupe d'Europe la saison prochaine, la bonne gestion du club peut rassurer. Surtout que des nouveaux investisseurs provenant des Etats-Unis sont espérés pour prendre la suite de Pathé et IDG Capital. Pour Jérémie Bastien, maître de Conférences en Sciences Économiques à Reims et chercheur pour le CDES, ce n'est pas vraiment une surprise.

L'OL et sa gestion, ça frôle la perfection

Interrogé récemment par Olympique et Lyonnais, le spécialiste s'est en effet montré confiant pour la santé économique de l'OL : « Depuis des années, l’OL est vu comme un club bien géré, certainement le mieux géré de France donc c’est forcément un élément important pour les investisseurs. Le club a réussi à diversifier ses revenus avec des activités hors sportif. Ça rentre donc parfaitement dans la logique de rentabilité voulue par ces investisseurs. L’OL est côté en bourse donc il y a forcément une logique de devoir être à l’équilibre et donc de ne pas dans le rouge. C’est un élément rassurant en plus du fait que le club a les reins solides et donc une faible incertitude sur le côté rentabilité ». Une bonne gestion qui se veut donc rassurante pour les amoureux de l'OL, qui espèrent voir les hommes de Peter Bosz jouer les premiers rôles la saison prochaine. Avant cela, le mercato sera déterminant. Mais ce dernier a l'air de partir sur les chapeaux de roue.