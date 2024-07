La Ligue 1 se l'arrache, l'OL demande... 10 ME

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pierre Sage sait dans les grandes lignes ce qu'il veut pour son OL. Le technicien lyonnais, récemment prolongé, pousse vers la sortie certains joueurs qui ne rentrent plus dans ses plans.

A l'OL, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Pierre Sage, qui a fait de l'excellent travail la saison passée avec les Gones, est obligé de faire des choix forts pour le futur. L'objectif est de démarrer le prochain exercice de la meilleure des manières possibles, le tout en étant capable de jouer sur tous les tableaux. La direction rhodanienne est au travail afin de renforcer l'effectif. Des moyens assez énormes ont déjà été investis. Mais il faudra vendre pour compenser toutes les arrivées. Comme annoncé depuis quelques semaines, Saël Kumbedi est plus que jamais poussé vers la sortie. Heureusement pour lui, le jeune latéral lyonnais ne manque pas de prétendants, notamment en Ligue 1.

Kumbedi, l'OL n'en veut plus mais demande le prix fort

Selon les informations de Foot Mercato, Kumbedi est en effet courtisé par Nice, Rennes, Strasbourg et le Stade de Reims. Les quatre clubs apprécient le profil physique et rapide du joueur de 19 ans. Pour convaincre l'Olympique Lyonnais de le lâcher, il faudra néanmoins mettre un prix assez élevé, puisque le média français rajoute que les Gones évaluent Saël Kumbedi entre 8 et 10 millions d'euros. Un prix assez fort pour un joueur qui n'a presque pas joué depuis l'arrivée de Pierre Sage. Cette vente aurait en tout cas le mérite de soulager les caisses lyonnaises. Pour rappel, le latéral droit avait été prolongé par l'OL en 2023 jusqu'en 2027. Il n'aura finalement pas réussi à s'imposer à Lyon. Outre la Ligue 1, des clubs en Europe s'intéressent aussi à lui. Il aura l'embarras du choix pour poursuivre sa jeune carrière.