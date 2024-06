OM ‍: De Zerbi à l'action, un coup à 30 ME en préparation

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'arrivée prochaine de Roberto De Zerbi à l'OM va changer pas mal de choses pour les ambitions du club phocéen sur le marché des transferts. Un gros transfert pourrait même se conclure.

L'OM commence fort son marché des transferts estival. Le club phocéen a fait une belle vente avec le départ de Vitinha au Genoa. D'autres joueurs devraient d'ailleurs suivre, comme Samuel Gigot, Illiman N'Diaye ou encore Jonathan Clauss. Dans le sens des arrivées, comment ne pas parler de celle de Roberto De Zerbi ? L'Italien arrivera à Marseille avec de grandes ambitions et un projet clair en tête. Il veut notamment des joueurs pouvant parfaitement s'adapter à ses idées de jeu. Et il apprécie déjà quelques profils. L'un d'eux est en Angleterre...

Un premier gros coup pour l'OM de De Zerbi ?

Selon les informations de Sky Italia via Gianluca Di Marzio, l'OM est à fond dans le dossier menant au jeune Yankuba Minteh. Prêté la saison passée au Feyenoord, avec lequel il a planté 10 buts et 7 passes décisives en 27 matchs, le Gambien de 19 ans appartient toujours à Newcastle. Et les Magpies ne veulent pas laisser partir leur crack sans en demander une grosse somme, surtout que le club doit vendre pour se caler sur les demandes du fair-play financier. Pour lâcher Minteh, Newcastle veut récupérer 30 millions d’euros. Une somme élevée pour l'OM, qui pourrait demander un nouveau prêt. A noter que l'ailier droit n'intéresse pas que les Phocéens puisque la Roma et Everton sont aussi dans le coup. Roberto De Zerbi devra avoir les bons arguments pour attirer le joueur, tout comme la direction phocéenne. A Marseille, l'été promet d'être bouillant et les bouleversements nombreux. Mais ça, les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille commencent à être habitués.