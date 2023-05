L'OL dérive, Domenech siffle la fin de la saison

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a quasiment dit au revoir à ses derniers espoirs de qualification européenne en s’inclinant sur la pelouse de Clermont dimanche (2-1).

Malgré un nouveau but signé Alexandre Lacazette en première mi-temps, l’Olympique Lyonnais s’est incliné ce dimanche face à Clermont (2-1). Une défaite lourde de conséquences pour le club rhodanien, qui voit ses espoirs de qualification européenne diminuer à trois journées de la fin. Les Gones accusent un retard de quatre points sur Lille et de trois points sur Rennes, un écart qui sera maintenant difficile à combler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Laurent Blanc en a bien conscience et a d’ailleurs fait savoir dès le coup de sifflet final que selon lui, il était désormais impossible que Lyon se qualifie pour la prochaine édition de la Conférence League. Une analyse partagée à 100 % par Raymond Domenech. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a estimé que cet OL avait bien trop de lacunes pour espérer une qualification en coupe d’Europe la saison prochaine.

Fin des espoirs européens pour l'OL

« Mathématiquement, ça reste possible pour l’OL mais honnêtement, il y a trop d’errements et de difficultés. Les joueurs sont capables de faire des matchs exceptionnels et ils vont perdre des matchs plus faciles. En plus, ils ont perdu Lovren qui stabilisait cette équipe défensivement. Ils jouent Monaco au prochain match, je ne vois pas comment ils vont prendre neuf points sur les trois derniers matchs » a estimé Raymond Domenech, fataliste pour l’OL et qui ne voit pas les Gones rattraper leur retard sur Rennes et sur Lille, avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

« Laurent Blanc a raison en disant que c’est mort et en disant ça, il ne dit pas que son équipe est nulle mais pas loin. Les joueurs ces derniers temps ont tendance à donner raison à leurs coachs, quand on prend l’exemple notamment de Kombouaré à Nantes et maintenant avec Blanc » a conclu l’ancien entraîneur des Bleus. L’espoir est d’autant plus mince que durant les trois dernières journées, l’OL aura fort à faire avec des matchs contre Monaco, Reims et Nice. Un calendrier qui ne laisse pas forcément augurer un 9 points sur 9 pour l’équipe de Laurent Blanc.