L'OL déniche un buteur colombien en Allemagne

Par Guillaume Conte

L'OL continue de prospecter, et pas qu'en défense et au milieu de terrain. Le club rhodanien cherche à faire venir Rafael Santos Borré, le buteur de l'Eintracht Francfort.

L’Olympique Lyonnais n’enregistre pas encore de nouvelles recrues, mais les pistes sont au moins de retour. Cela permet de donner de l’espoir aux supporters, alors que la préparation est tout de même bien compliquée. Alors que les noms de Renato Tapia et Duje Caleta-Car sont cités en vue d’une signature dans les prochains jours, Le Progrès évoque l’intérêt de l’OL pour Rafael Santos Borré. Cet international colombien n’a jamais réussi à s’imposer à l’Atlético de Madrid au début de sa carrière, retournant en Colombie avant d’exploser à River Plate. Depuis, il a de nouveau franchi l’Atlantique pour s’engager à l’Eintracht Francfort, dont il est l’un des finisseurs.

Francfort est à l'écoute des offres

Véritable héros du club allemand dans le parcours européen qui lui a permis de soulever l’Europa League en 2022, avec notamment un but et le pénalty décisif en finale, Rafael Santos Borré a encore deux ans de contrat avec le club allemand. Mais en Bundesliga, le Colombien n’a pas tant convaincu que cela, et Francfort pourrait être à l’écoute des offres. Surtout que Borré était arrivé gratuitement après la fin de son contrat à River Plate, et une vente à un prix inférieur à 10 millions d’euros est donc envisageable. Ce prix raisonnable explique aussi pourquoi l’OL est sur le coup, même si l’Olympiakos ambitionne également de le recruter. Il reste à savoir si Lyon a des libertés financières pour effectuer une telle dépense, et si c’est le cas, si l’intérêt va se concrétiser par une offre capable de renforcer l’attaque des Rhodaniens cette saison.