L’OL défie le Bayern, MU et Chelsea au mercato

En tant que propriétaire de Botafogo, John Textor possède un bon réseau au Brésil. Le patron de l’Olympique Lyonnais pourrait en profiter pour attirer un jeune talent de Palmeiras. Et ce malgré la concurrence de l’AS Monaco et de grands clubs européens.

Au lieu de dépenser des sommes ahurissantes sur des joueurs confirmés, beaucoup de clubs préfèrent anticiper. La nouvelle mode consiste à repérer les jeunes prometteurs avant leur éclosion et ainsi réaliser une belle affaire. Certains pensionnaires de Ligue 1 adoptent la même stratégie, à l’image de l’Olympique Lyonnais qui suit attentivement les matchs de Palmeiras.

Il est désormais inutile de superviser le phénomène Endrick déjà vendu au Real Madrid. Les scouts rhodaniens se penchent plutôt sur son coéquipier Luis Guilherme. A seulement 17 ans, le milieu offensif avait fait ses débuts avec l’équipe première en avril dernier. Depuis, le jeune talent n’a plus quitté l’effectif de l’entraîneur Abel Ferreira qui lui a accordé 15 apparitions cette saison en championnat, donc quatre dès le coup d’envoi.

Suffisant pour attirer l’attention de l’Olympique Lyonnais et de nombreux autres courtisans. En effet, le média 90min révèle également l’intérêt de l’AS Monaco. Mais ce n’est pas tout. Des formations européennes comme le Bayern Munich, l’Atlético Madrid, le FC Porto et Benfica observent la progression de Luis Guilherme. Tout comme les pensionnaires de Premier League Manchester United, Chelsea, Tottenham ou encore Brighton.

🇧🇷 Bayern and Chelsea were in attendance to follow 17 year old talent Luis Guilherme from Palmeiras vs Boca Juniors, as two of five top European clubs in the stands.



No official bid from Chelsea and Bayern but both will keep monitoring Luis then decide about formal bid. pic.twitter.com/9IJRwujZs1