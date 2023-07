L'OL décimé en défense après un départ surprise ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En plus de Castello Lukeba, courtisé avec assiduité par le RB Leipzig, l’OL pourrait perdre Sinaly Diomandé lors de ce mercato estival.

Les jeunes de l’Olympique Lyonnais ont une cote énorme sur le marché des transferts cet été, malgré la saison très moyenne réalisée par les Gones en 2021-2022. On le sait, Rayan Cherki est une cible de Chelsea tandis que Bradley Barcola est la priorité de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Dans le secteur défensif, l’inquiétude est également de mise quant à l’avenir de Castello Lukeba, cible privilégiée du RB Leipzig.

L’OL a déjà refusé 25 millions d’euros hors bonus du club allemand pour son international espoirs français, mais Leipzig pourrait revenir à la charge dans les jours à venir. Castello Lukeba n’est pas le seul défenseur lyonnais à être courtisé durant ce mercato estival. Personne ne l’avait vu venir mais L’Equipe nous apprend que Sinaly Diomandé est également très suivi en Europe. Le quotidien national croit savoir que le Red Bull Salzbourg pourrait prochainement se positionner sur Sinaly Diomandé avec une offre officielle transmise à l’Olympique Lyonnais.

Salzbourg très intéressé par Diomandé ?

Pour l’heure, l’international ivoirien de 22 ans n’a pas encore fait l’objet d’une proposition officielle de la part du club autrichien. Mais il n’est pas impossible que cela soit le cas dans les jours à venir. Sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2025, Sinaly Diomandé est apprécié par Laurent Blanc en raison de sa polyvalence, même s’il le considère comme un remplaçant derrière Mata et Kumbedi à droite et derrière Lovren et Lukeba dans l’axe. Pour l’heure, le montant de la potentielle offre de Salzbourg pour Diomandé n’a pas fuité et conditionnera forcément la position de l’OL à l’égard de l’avenir de l’Ivoirien.