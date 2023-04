L'OL champion de France, John Textor y croit

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Présent dans les tribunes du Groupama Stadium pour assister à l’Olympico entre son OL et l’OM dimanche soir, John Textor a dévoilé ses grandes ambitions pour l’Olympique Lyonnais malgré la défaite.

Incapable de gagner le moindre trophée depuis 2012, le club rhodanien pensait s’offrir une finale de Coupe de France au Stade de France pour renouer avec son glorieux passé cette saison, sauf que l’OL est tombé sur Nantes en demi-finale le 5 avril dernier (0-1). Une désillusion qui n’entache pas les ambitions de Lyon pour le futur. Car même si les Gones rejoueront ni la Ligue des Champions ni l’Europa League lors du prochain exercice, l’OL veut redevenir le grand club qu’il était au sein du football français et européen. C’est en tout cas l’annonce faite par John Textor dimanche, en marge de l’Olympico contre Marseille.

« Lyon est un grand club »

🇺🇸🗣️ John Textor : "Il y a quelque temps, on était champion, on veut revenir à ce niveau-là !"



La réaction du nouvel actionnaire de l’@OL avant son premier Olympico.

#OLOM pic.twitter.com/EYENV5mfA0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 23, 2023

« Il y a quelque temps, on était champions, on veut revenir à ce niveau-là ! Lyon est un grand club. On n'a pas souvent l'opportunité d'être impliqué dans ce genre de clubs. Il y a une grande communauté. Cette communauté est très proche du club. Ce club, cette ferveur, on ne peut pas l'avoir dans beaucoup d'endroits. Une ville, une région, un club, tout est connecté. On veut aider ce club à revenir au plus haut niveau. C'est une belle opportunité. La définition de la folie, c’est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si on veut des choses différentes, il va falloir changer des choses », a détaillé le nouveau boss de l’OL sur Amazon Prime Vidéo.

Malgré les résultats mitigés de cette saison, l’homme d'affaires américain ne regrette donc pas d’avoir investi plusieurs centaines de millions d’euros pour racheter le club de Jean-Michel Aulas en fin d’année dernière. Désormais, Textor va devoir passer des paroles aux actes en faisant de gros changements dans le secteur sportif, histoire que l’OL puisse retrouver son rang aux côtés du PSG et de l’OM. Spectateur de la défaite contre Marseille, le patron de l'Olympique Lyonnais, Textor n'a pas vraiment d'autre choix.