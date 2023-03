L'OL champion d'Europe, Aulas demande l'aide de l'UEFA

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré la mauvaise période que traverse son équipe, Jean-Michel Aulas reste optimiste pour l’avenir. Le président croit l’Olympique Lyonnais capable d’atteindre le sommet européen, à condition que la concurrence soit loyale.

A moins d’un sacre en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais risque de vivre une nouvelle saison sans compétition européenne l’an prochain. Le club racheté par John Textor occupe seulement la 10e place après 28 journées de Ligue 1. Une position très éloignée des ambitions initialement affichées. Pas de quoi affecter l’optimisme de Jean-Michel Aulas, toujours persuadé que son équipe peut briller en Europe si l’UEFA le lui permet.

« Aujourd'hui, ce qui va permettre de gagner une Coupe d’Europe pour Lyon, c’est d’avoir trouvé des partenaires économiques puissants, s'est réjoui le président auprès d'Olympique-et-lyonnais. Mais c’est aussi de rentrer dans un combat, celui de la troisième tranche. C’est-à-dire d’arriver à retrouver des règles de concurrence qui ne soient pas déloyales. »

« Bien sûr, dans le football, il y a autre chose que l’économie, a-t-il avoué. Mais sans économie, il n’y a pas de football parce qu’il faut avoir les meilleurs joueurs. J’ai regardé le match Real Madrid - Liverpool (8e de finale de Ligue des champions, 1-0), la qualité technique était impressionnante. De tels joueurs, ça se paye. C’est ce qui nous permettra de revenir. Je suis optimiste pour le futur. Il y a un moment où les étoiles vont se réaligner. »

« La coupe d’Europe, ça va venir »

« Mais il n’y a pas d’exemple non plus de gens qui ont tout gagné tout le temps. Avec l’OL masculin, on a connu une période où l’on a gagné beaucoup. Pas la coupe d’Europe, ça va venir. Le premier échec, c’est lié au fait qu’on a perdu dix ans avec le stade. Si on avait eu le stade dix ans avant, on aurait survolé le reste. On voit bien pour les féminines, depuis 2004, on a réussi parfaitement ce que j’aurais dû faire et, que l’on va réussir à faire avec les garçons », a annoncé Jean-Michel Aulas, dont l'équipe devra d'abord retrouver son statut en Ligue 1.