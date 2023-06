L'OL banque de Botafogo, Textor déprime les supporters

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor veut utiliser l'argent de l'OL pour financer le nouveau centre d'entraînement de Botafogo. S'il a pensé à des avantages en contrepartie pour le club rhodanien, les supporters des Gones ne décolèrent pourtant pas.

L'union fait la force, un célèbre proverbe bien retenu par John Textor. Le propriétaire de l'OL s'attend à une entraide maximale entre les différents clubs possédés par sa société Eagle Football. Ils sont au nombre de trois : l'OL, Botafogo au Brésil et le RWD Molenbeek en Belgique. Le club de Rio de Janeiro est sa plus ancienne possession. Contrairement aux craintes des supporters brésiliens, il ne veut pas mettre de côté Botafogo après le rachat de l'OL. Pour faire grandir le club carioca, il entend lui offrir un nouveau centre d'entraînement...avec une participation financière de l'OL selon Globo et Le Progrès.

Textor exaspère les supporters de l'OL

La nouvelle n'est pas encore officielle mais elle agace déjà chez les supporters lyonnais. Si l'OL pourrait récupérer des parts dans des joueurs brésiliens dans l'opération, cela ressemble surtout à un nouveau montage financier de la part de John Textor. Les réactions et les critiques ont été immédiates sur les réseaux sociaux après cette nouvelle.

Sceptique, le plan c'est de former les futurs cracks brésiliens qui joueront pour l'ol mais l'impératif financier/résultat de notre côté nous permet vraiment ça ? — Ehpad (@QtnFo) June 13, 2023

« Sceptique, le plan c'est de former les futurs cracks brésiliens qui joueront pour l'ol mais l'impératif financier/résultat de notre côté nous permet vraiment ça ? », « On va avoir des parts sur des joueurs à 4-5M donc alors qu'on va en financer je sais pas combien. Il fait peur un peu Textor », « Botafogo est l’équipe préférée de Textor dans la galaxie Eagle football », « Putin il va se servir de Lyon pour les autres clubs, quelle tristesse, notre club va mourir », pouvait-on lire notamment sur Twitter. Autant le dire, la stratégie de John Textor devra être la plus précise possible et surtout la plus bénéfique pour l'OL. Dans le cas contraire, la défiance des supporters n'en sera que renforcée. Le mercato devrait donner les premiers indices clairs sur le plan prévu par l'Américain pour l'OL.