L'OL avec une défense croate, la DNCG fait tout capoter

Par Corentin Facy

Avec le potentiel départ de Castello Lukeba à Leipzig, l’OL est activement à la recherche d’un voire plusieurs défenseurs centraux au mercato. Une piste surprenante mènait à l’ancien joueur marseillais Duje Caleta-Car. Cependant, l'intervention de la DNCG a changé la donne.

Plusieurs postes à renforcer ont clairement été identifiés par Laurent Blanc durant ce mercato estival. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a demandé du renfort au milieu de terrain et va voir débarquer Skelly Alvero, recruté en provenance de Sochaux contre 6 millions d’euros. Une première recrue qui va donner le sourire à l’ex-entraîneur du PSG, lequel en attend néanmoins davantage pour déboucher le champagne. En défense, Laurent Blanc exige aussi des recrues, d’autant que le coach de l’OL s’apprête à perdre Castello Lukeba, assidument courtisé par le RB Leipzig.

À en croire les informations de Foot Mercato, une cible étonnante figurait dans le viseur des Gones et de leur nouveau recruteur Matthieu Louis-Jean. Il s’agit de Duje Caleta-Car, vendu il y a seulement un an par l’Olympique de Marseille pour 8 millions d’euros à Southampton. Avec seulement 13 matchs de Premier League au compteur, l’international croate a vécu une saison cauchemardesque, ponctuée par la descente des Saints en deuxième division anglaise. L’occasion était belle pour l’OL de récupérer un joueur fiable et habitué à la Ligue 1 à moindre prix, selon le média spécialisé, qui affirme que Duje Caleta-Car correspond au profil défini par Laurent Blanc.

Caleta-Car correspond au profil défini par Blanc

L’entraîneur lyonnais a demandé un défenseur central expérimenté, qui connait la Ligue 1 et qui parle français. C’est le cas de « DCC », lequel serait disponible pour environ 10 millions d’euros sur ce mercato estival. La piste a le mérite d’exister et elle est sérieusement étudiée par l’état-major de l’Olympique Lyonnais, qui pouvait rêver de reconstituer une défense 100 % croate avec Duje Caleta-Car et Dejan Lovren la saison prochaine. Cependant, la décision de la DNCG de placer l'OL sous contrôle repousse plus ou moins totalement cette piste, Lyon ayant désormais une priorité, vendre pour acheter. Et maintenant que toute l'Europe connaît la situation de Lyon, cela ne va pas aider à négocier la cession d'un ou plusieurs jours.