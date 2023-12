L’OL au tirage, Pontarlier ne s’en remet toujours pas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire de l’Olympique Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France, le CA Pontarlier ne cache pas son excitation. L’entraîneur du club amateur Jean-Luc Courtet vit un moment historique depuis le cadeau offert par Brahim Asloum le 11 décembre dernier.

Comme chaque année, les Petits Poucets de la Coupe de France ne rêvent pas forcément d’un long parcours. Lucides sur leurs chances, les clubs amateurs tiennent surtout à croiser la route des plus grosses écuries de Ligue 1. C’est notamment le cas de l’US Revel (R1), le futur adversaire du Paris Saint-Germain dont la joie avait fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux.

La réaction du club de l’US Revel lors du tirage du PSG : pic.twitter.com/YnKlevKpDd — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) December 11, 2023

Une réaction similaire à celle du CA Pontarlier qui, pour le quatrième 32e de finale de Coupe de France dans son histoire, s’apprête à défier l’Olympique Lyonnais. Soit le tirage rêvé pour l’entraîneur franc-comtois Jean-Luc Courtet. « On avait décidé de suivre le tirage au sort au siège du club, a raconté le technicien sur les ondes de RMC. Ça a été une immense émotion et un moment vraiment fabuleux parce qu’il restait quatre boules : la nôtre, l’Olympique Lyonnais, Nice et l'AJ Auxerre. Quand on a vu Brahim Asloum ouvrir la boule et faire un sourire, on a compris que c’était l’Olympique Lyonnais qui allait nous être présenté. »

L'OL après Montpellier

« C’était un moment fort parce que c’est notre quatrième 32e de finale. Sur les trois premiers, on a eu la chance d’avoir deux Ligue 2, Caen et Sedan à l'époque, et le dernier on avait eu Montpellier (défaite 1-1, 2-4 tab en 2018). Donc là on monte encore en régime avec l’Olympique Lyonnais qui fait partie des trois meilleurs clubs français sur les vingt dernières années. C'est vraiment un moment fantastique pour notre club », a savouré le coach du pensionnaire de National 3, contraint de recevoir le club rhodanien à Besançon le dimanche 7 janvier.