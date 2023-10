L’OL au fond du trou, Tolisso n'en peut plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en début d'après-midi, l'OL s'est incliné face au Stade de Reims en Ligue 1. De quoi plonger un peu plus les Gones dans la crise.

L'OL ne s'en sort décidément pas ! A Reims ce dimanche, les Gones ont de nouveau connu la défaite en Ligue 1. Malgré du mieux aperçu en début de rencontre, les hommes de Fabio Grosso ont peu à peu levé le pied pour finir par logiquement s'incliner. Au classement, l'OL est dernier après 7 journées disputées. L'heure est grave, surtout que les joueurs rhodaniens paraissent plus touchés que jamais. C'est notamment le cas de Corentin Tolisso. Le champion du monde, peu à son avantage ce dimanche en Champagne, n'a pas caché sa tristesse.

Tolisso proche de craquer

🫤 @CorentinTolisso au bord des larmes lors de l'interview de fin de match.



🗣 "J'ai jamais vu l'@OL dans cette position."#SDROL pic.twitter.com/fRd7vmw9Tn — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 1, 2023

Au micro de Prime Video, les larmes aux yeux, Tolisso a appelé tout le monde à se reprendre malgré la gravité de la situation, même si son langage corporel ne va pas rassurer. « Je pense au club, aux supporters, à ce qui est en train de se passer. C’est dur, c’est vraiment dur. On a pas le droit d’être là où en est. Je ne sais pas quoi vous dire. Bien sûr que je suis touché. Depuis tout petit, je suis supporter de l’OL et je n’ai jamais vu le club dans cette position. Et moi d’être joueur professionnel de l’Olympique Lyonnais et de mettre le club dans cette position, ça me fait plus que mal. Une chose est sûre, on est dans une situation plus que critique, mais on ne lâchera pas. Je sais que c’est dur à entendre mais il reste beaucoup de matchs. Il faut qu’on travaille plus qu’énormément et qu’on relève la tête. C’est à nous dans les vestiaires de se parler, de se dire les choses et de s’entraîner encore plus dur que ce qu’on s’entraîne. On espère gagner le prochain match, prendre des points et remonter au classement », a notamment indiqué Corentin Tolisso, qui sait que seule l'unité pourra permettre à l'OL de redresser la barre.