L'OL au fond du trou, Laurent Blanc est bien placé pour le savoir

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Nouveau coach de l'OL depuis le départ de Peter Bosz, Laurent Blanc a été appelé pour aider le club, en situation critique. L'entraîneur a évoqué un sentiment d'urgence à Lyon.

Seulement dixième de Ligue 1 après 11 journées, l'OL reste sur 1 match nul et 4 défaites sur ses cinq dernières rencontres dans le championnat français. Une situation plus que délicate se passe à Lyon en ce moment. Pour redorer le blason du club rhodanien et se rapprocher des objectifs fixés en début de saison, les Gones ont fait appel à Laurent Blanc. L'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du PSG a malheureusement raté sa première échéance avec l'OL puisque sa formation s'est inclinée pour son baptême de feu contre le Stade Rennais. En conférence de presse, avant d'affronter Montpellier, le technicien français a évoqué une situation critique concernant les résultats de l'OL.

Pour Laurent Blanc, l'OL est en crise

« C'est difficile de se dégager de la crise de résultats. Tout le monde leur rappelle, les journalistes et leur entourage. S'il y avait eu de bons résultats à Lyon, je ne serais pas là pour en discuter. Je pense que l'on est capable de mieux faire. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Il faut travailler, mais il y a quand même une situation d'urgence. Je le répète. On est là pour prendre des points en deuxième partie de saison, mais aussi maintenant. On avait cinq matchs pour cela, il y en a encore quatre. Si Lyon avait bien débuté, si tous les joueurs avaient donné satisfaction, on ne serait pas là en train de discuter. C'est un fait. On essaye de voir comment améliorer les choses avant le mois de novembre et après, on aura plus de temps pour travailler » a confié l'entraîneur de 56 ans avant d'affronter le MHSC, avec en toile de fond la volonté d'arrêter de perdre des points avec l'OL, qui vise toujours l'Europe en fin de saison.