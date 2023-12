L'OL annonce le refinancement de sa dette

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un communiqué destiné à ses partenaires financiers et ses actionnaires, OL Groupe a annoncé avoir finalisé ce jeudi 7 décembre le refinancement de la majorité de sa dette pour un montant total de 385 millions d’euros. Une manoeuvre qui a permis de rembourser plusieurs dettes, notamment celle liée au stade et des prêts de type PGE pendant les années Covid. Tout cela grâce à une levée de fonds d’un montant total de 320 millions d’euros L’opération permet aussi de conforter John Textor dans ses ambitions montrées face à la DNCG pour un budget 2024 conforme à la construction de la dette qu’il souhaitait faire. Tout est désormais officiel et l’OL s’est aussi félicité d’être le premier club à avoir recours à la titrisation de créances commerciales.