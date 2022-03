OL : Léo Dubois et Lyon, vers une fin brutale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nommé capitaine de l’OL par Peter Bosz cette saison, Léo Dubois est loin de faire l’unanimité aux yeux du public lyonnais.

Très décrié par les supporters ainsi que par une partie des observateurs, Léo Dubois est un capitaine controversé. Les performances de l’international français laissent souvent à désirer, ce qui provoque un sentiment de frustration important chez les supporters de l’OL. Et pour cause, une grande majorité d’entre eux pousse pour que Malo Gusto soit titulaire à la place de Léo Dubois à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire qu’à chaque fois que Peter Bosz a fait appel à lui, le défenseur de 19 ans formé dans la capitale des Gaules a largement donné satisfaction. L’éclosion de Malo Gusto au plus haut niveau et les difficultés rencontrées par Léo Dubois pourraient d’ailleurs donner des idées à l’OL lors du prochain mercato estival à en croire les informations de L’Equipe.

Dubois tenté par un challenge à l'étranger ?

Peter Bosz : chaque match où tu titulariseras Léo Dubois sera un match qui sera retenu contre vous, vous avez la possibilité de prendre un avocat ou de garder le silence — Zack (@Zack_Nani) February 27, 2022

Et pour cause, le quotidien national dévoile que l’Olympique Lyonnais envisage de se séparer de Léo Dubois à la fin de la saison. Le capitaine rhodanien n’en fera pas toute une histoire car de son côté, il pense lui aussi à quitter le Rhône afin de tenter sa chance à l’étranger. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024, l’ancien capitaine du FC Nantes est valorisé à une dizaine de millions d’euros par sa direction, qui ne le retiendra pas en cas de proposition intéressante pour les deux parties. Dans le secteur défensif, mais sur l’autre côté, à gauche, Lyon essaiera par ailleurs de conserver Emerson. Prêté sans option d’achat par Chelsea, le champion d’Europe italien est néanmoins très courtisé. Son entraîneur chez les Blues, à savoir Thomas Tuchel, apprécie son profil et pourrait être tenté de le garder. Si ce n’est pas le cas, la Lazio Rome de Maurizio Sarri est prête à bondir. Autant dire que pour Lyon, la concurrence sera rude dans ce dossier. Mais il sera crucial de bien gérer les cas Dubois et Emerson, les latéraux ayant un rôle essentiel aux yeux de Peter Bosz.