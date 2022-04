L’OL accusé de tricherie face à West Ham

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grâce à l’autorisation de la FIFA pour les joueurs évoluant en Ukraine, l’Olympique Lyonnais a conclu le prêt de Tetê en provenance du Shakhtar Donetsk. L’ailier brésilien sera disponible pour affronter West Ham en Europa League jeudi. Un renfort jugé injuste du côté anglais.

Au lendemain de la signature de Tetê, Peter Bosz s’est dit surpris. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne s’attendait pas à l’arrivée d’une recrue aussi talentueuse. « Tetê est un joueur spécial, s’est réjoui le coach néerlandais. Je le connaissais depuis longtemps et j’étais surpris de voir qu’un joueur comme Tetê était sollicité par l’OL. Normalement, ce genre de joueur est inatteignable pour l’OL. » En attendant un éventuel transfert définitif suite à ce prêt jusqu’à la fin de la saison, Peter Bosz pourra vite profiter de son renfort.

Et oui, Tetê est Lyonnais !

Bravo aux couche-tard qui l’avaient découvert cette nuit… 😉 #Barber ✂ pic.twitter.com/FLBlqPNqwJ — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2022

L’ailier de 22 ans sera notamment disponible pour le quart de finale aller d’Europa League contre West Ham jeudi. Ce qui n’enchante visiblement pas les Anglais. Le site de supporters West Ham Zone ne comprend pas pourquoi les instances autorisent Tetê à disputer cette compétition européenne. Le média ne critique pas la décision de la FIFA, qui permet aux joueurs des championnats russes et ukrainiens de partir en prêt en dehors des dates de mercato. La contestation concerne plutôt la qualification de Tetê en C3, sachant que West Ham ne peut pas se renforcer pendant la fenêtre exceptionnellement ouverte par la FIFA.

En effet, la Premier League, comme la Serie A et la Bundesliga, n’a pas autorisé ses pensionnaires à recruter malgré la possibilité offerte par l’organisation mondiale. De plus, la date limite pour inscrire des joueurs en Europa League remonte à février dernier. West Ham Zone parle donc d’une injustice, sachant que Tetê, notamment convoité par Liverpool, aurait peut-être échappé à l’OL si l’Angleterre lui avait ouvert la porte. Voilà qui annonce une possible polémique si le Brésilien devenait décisif lors de la confrontation à venir.