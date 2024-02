L’OL a trouvé un vrai gardien, ils sont choqués

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pari remporté pour Pierre Sage, qui a fait tourner son effectif et a vu son équipe de l'OL s'imposer face à Lille en Coupe de France. Au point de changer la hiérarchie au poste de gardien de but ?

Contrairement à ce qui était pressenti avant le match, Pierre Sage a décidé de titulariser Lucas Perri pour la rencontre de Coupe de France face à Lille. Il faut croire que le portier brésilien arrivé cet hiver en provenance de Botafogo a marqué des points lors des séances d’entrainement de l'OL, puisque le technicien français n’a pas hésité à lui confier les cages lyonnaises pour un match de prestige tout de même, avec une place en quarts de finale au bout. Perri a parfaitement rempli sa mission, n’encaissant qu’un but sur un coup de pied arrêté où il ne peut strictement rien faire. Mais surtout, ses quelques arrêts importants, notamment en première partie de match quand le score était encore nul, ont été soulignés.

Lopes encore titulaire en Ligue 1 ?

La décision est pas simple mais plus simple qu’avant Lille. Ce serait dommage de revenir en arrière. Pas acceptable que les équipes n’aient plus peur de tirer dans toutes les positions parce que le gardien est affaibli. Perri doit poursuivre ce week-end. — Sofiane (@___Sofiane) February 8, 2024

Résultat, le Brésilien a récolté la note de 7 sur 10 dans Le Progrès, avec un commentaire élogieux sur ses interventions, et une envergure importante soulignée. Mais comme souvent avec l’OL, les commentaires les plus acides ont eu lieu sur les réseaux sociaux, où la performance du portier numéro 2 a mis en lumière ce qu’Anthony Lopes ne fait pas souvent. De la sobriété et de l’efficacité. « Perri quand ça lui tire une mine au dessus de lui il tend juste les bras en l'air en restant immobile et il stoppe tranquillement la balle. Tandis que Lopes aurait fait un triple salto tout en laissant la balle passer au dessus de lui », ont lancé les internautes, pour qui « l’OL serait 9e actuellement avec Perri à la place de Lopes ». « Perri est meilleur que Lopes, ça ne prend pas longtemps à être compris », « Perri fait des arrêts sans prendre la pose pour les photographes, c’est épatant », « Je suis plus rassuré avec Perri que Lopes », ont fait savoir les suiveurs de l’OL, pour qui le débat existe bien même s’il ne fait pour l’heure pas grand doute que le Franco-Portugais va reprendre sa place de titulaire lors de la suite du championnat. Et laisser probablement la Coupe de France à son concurrent. A moins que Pierre Sage, qui a fait savoir qu'il avait dit les choses à ses gardiens avant le match de Coupe, ne décide de bouleverser une hiérarchie immuable depuis plus d'une décennie à l'OL.