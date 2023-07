L'OL a son président exécutif, l'ére Aulas est définitivement terminée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Laissé vacant depuis que John Textor a brutalement débarqué Jean-Michel Aulas, le poste de président exécutif de l'Olympique Lyonnais est confié à Santiago Cucci. Ce dernier commencera à l'OL sa carrière dans le football.

C’est Radio Scoop, le média lyonnais, qui le confirme ce jeudi soir, Santiago Cucci , franco-espagnol de 53 ans et ancien vice-président de Levi’s aux États-Unis, va être nommé président exécutif de l’OL. Proche de Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu, il aura la lourde tâche de gérer au quotidien le fonctionnement de l’Olympique Lyonnais, John Textor ne voulant et ne pouvant évidemment pas consacrer tout son temps au club qu’il a racheté à Jean-Michel Aula pour 800 millions d’euros. « Son premier combat va être de tenter d'amadouer la DNCG. Le gendarme financier du foot français vient d'encadrer les comptes du club », annonce Radio Scoop. Santiago Cucci occupera là son premier poste dans un club de football, une sacrée responsabilité pour celui qui est déjà installé dans la capitale des Gaules.