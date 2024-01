L’OL a répondu à l’appel de M’Baye Niang

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Refroidi par des défauts de paiement, M’Baye Niang veut quitter l’Adana Demirspor cet hiver. L’attaquant franco-sénégalais avait émis le souhait de revenir en Ligue 1. Mais malgré l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, son avenir devrait à nouveau passer par le championnat italien.

M’Baye Niang n’a pas totalement disparu des radars. Après son passage à l’AJ Auxerre la saison dernière, l’international sénégalais avait pris la direction de l’Adana Demirspor. Un choix pertinent sur le plan sportif. L’attaquant de 29 ans totalise 8 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club turc. Il n’empêche que M’Baye Niang souhaite déjà faire ses valises à cause de salaires versés en retard.

Niang vers un nouveau départ

« On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois, confiait-il à L’Equipe début janvier. Même s'ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d'être focalisé sur le terrain. » L’ancien Montpelliérain avait alors lancé un appel du pied. « J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un championnat que je connais et où j'ai été performant, insistait l’avant-centre. Dans la forme où je suis, c'est un objectif. (...) On a des discussions en France pour voir comment on peut faire. » Ces échanges concernaient peut-être l’Olympique Lyonnais et Montpellier, les deux pistes évoquées par le journaliste Nicolo Schira.

M’Baye Niang pouvait envisager un rebond intéressant dans l’Hexagone. Mais ces négociations n’ont apparemment pas abouti. En effet, le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio situe l’attaquant proche d’Empoli. Le club italien, qui attendait d’abord une éventuelle rupture de contrat pour le recruter librement, a finalement accéléré pour un transfert. Il ne manquerait plus que la validation finale de l’Adana Demirspor. Après le Milan AC, le Genoa et le Torino, M’Baye Niang devrait donc connaître une quatrième équipe de Serie A dans sa carrière riche en voyages.