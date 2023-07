L'OL a recruté deux renforts et pas seulement deux joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais a débuté brutalement avec la signature de Skelly Alvaro et de Clinton Mata. Mais désormais, l'OL doit savoir ce qu'il va advenir de son appel suite à la décision de la DNCG avant de continuer ses emplettes lors de ce marché des transferts.

Sportivement, l’OL a entamé sa préparation part une courte victoire (2-1) vendredi face à l’équipe néerlandaise de De Treffers, qui évolue habituellement en D3. L'essentiel n’était pas dans le score, puisque l’équipe de Laurent Blanc jouait là son premier match amical qui plus est après seulement quelques jours d’un stage physiquement très musclé. Cette rencontre amicale a également permis d’assister aux grands débuts des deux joueurs qui sont déjà venus rejoindre l’effectif lyonnais : Skelly Alvaro, arrivé de Sochaux pour 5ME, et Clinton Mata, qui évoluait, lui, à Bruges et a coûté le même prix. En attendant de savoir si la DNCG relâchera la bride mise au mercato de l’Olympique Lyonnais, les deux nouveaux ont déjà prouvé qu’ils n’étaient pas là juste pour faire le nombre dans le vestiaire de l’OL.

Alvaro et Mata, c'est du solide

Les premiers pas en Rouge & Bleu pour nos deux recrues 🆕🔴🔵#TREOL 📸 @DamienLGphoto pic.twitter.com/gQrS6GObVa — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2023

Christian Lanier, journaliste du Progrès, en a connu des joueurs arrivés à Lyon et il est globalement satisfait de ce qu’il a vu d’Alvaro et de Mata. « Clinton Mata a joué la première période, s’assurant à boucler son couloir, et à le prendre de temps en temps. L’homme est manifestement solide dans les duels (...) Skelly Alvero lui s’est produit en deuxième période, dans l’axe. On n’a pas loupé son jeu de tête qu’il a naturellement utilisé en phase défensive. C’est un fait, il a de la taille, et il s’en sert pas mal. 2 ou 3 petites accélérations ont bien plu. Et un petit énervement sur un ballon le long de ligne, en a dit assez sur son tempérament (...) Avec Clinton Mata et Skelly Alvero, Laurent Blanc a sans doute récupéré un peu plus que de simples nouveaux, des vraies recrues en somme », se satisfait le journaliste du quotidien, qui devra attendre le très attendu match contre Manchester United, mercredi prochain à Murrayfield (15h), pour en savoir plus.