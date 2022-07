L'offre pour Dubois qui fait hurler l'OL

Il ne fait plus de doute que l'OL doit et va vendre Léo Dubois cet été. Toutefois, les offres doivent parvenir à la direction lyonnaise. Fulham se lance sur le dossier en tentant d'obtenir un prêt mais l'OL veut de l'argent frais.

Passé de capitaine de l'OL à simple remplaçant dans l'effectif de Peter Bosz, Léo Dubois a vécu des derniers mois frustrants avec les Gones. Déjà fragilisé par ses propres supporters, l'émergence de Malo Gusto a été le coup de grâce pour envisager un futur ambitieux dans le Rhône. L'ancien nantais doit partir de l'OL pour relancer sa carrière et d'ailleurs le club l'a bien compris. Le latéral droit fait partie des joueurs mis sur le marché cet été. Encore faut-il trouver des clubs intéressés par l'international aux 13 sélections avec l'Equipe de France.

C'est le cas en Italie avec la Fiorentina qui s'est positionné très tôt sur lui. Mais, la Viola ne sera pas à l'initiative tout de suite puisque le Brésilien Dodô du Shakhtar Donetsk reste sa priorité. En Angleterre, Fulham se montre plus entreprenant. Pour fêter son retour en Premier League, le club londonien mise sur un latéral français : l'ancien monégasque Djibril Sidibé ou Léo Dubois.

🚨 Fulham have made a loan offer to Lyon for French right-back Léo Dubois with the option to buy permanently.🇫🇷 #FFC #olmk pic.twitter.com/mpo5XqebVL