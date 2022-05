L’échec cuisant et la colère froide à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même s’ils n’avaient plus leur destin en mains, les Lyonnais espéraient au moins afficher un visage déterminé pour faire le travail à Metz ce dimanche après-midi.

Il n’en a rien été, et dans une rencontre pas du tout maîtrisée, les joueurs de Peter Bosz ont mordu la poussière avec une défaite 3-2 dans les dernières minutes. Rien n’a fonctionné, et l’entraîneur de l’OL l’a vite compris en changeant quasiment la moitié de son équipe à la pause. Cela n’a pas arrangé les choses et les suiveurs lyonnais n’avaient pas vraiment les mots pour expliquer cette nouvelle déroute. Si ce n’est qu’elle symbolise bien cette saison de l’OL. « À voir qui seront les coupables, qui dégagera cet été etc. Mais il y a un truc 100% sûr : l’OL méritera totalement son absence de coupe d’Europe la saison prochaine, et ça ne sera pas de la malchance ou une connerie comme ça », a notamment résumé un suiveur lyonnais sur les réseaux.

C’est une caméra cachée cette saison de l’OL j’ai compris — Mour Paye (@MPayee) May 8, 2022

Même constat chez l’ancien joueur Mour Paye, formé à l’OL et qui ne comprend pas le niveau affiché par ses anciens coéquipiers. « C’est une caméra cachée cette saison de l’OL j’ai compris », a fait savoir Mour Paye. Du côté des joueurs, pas de mystère non plus, l’OL ne méritait pas forcément mieux à Metz, et cela veut dire beaucoup. « C'était écrit que ça se passerais comme ça après le rouge. Au final on a perdu et c'est comme ça. Le match est à l'image de la saison, une saison pas facile. Le score est mérité », a avoué Tanguy Ndombélé, qui ne restera pas cette saison à Lyon, puisqu’il fallait au moins une place européenne pour envisager cet achat définitif. Même la satisfaction de faire du mal à l’ASSE dans la course au maintien n’a pas redonné le sourire aux Lyonnais, dépités par cette saison manquée par leur équipe.