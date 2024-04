L'arbitre de Nantes-OL fait scandale, la VAR était lyonnaise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

S'il n'y a rien à redire sur la victoire finale de Lyon à Nantes, l'arbitrage de Jérôme Brisard a encore donné lieu à des débats. Alexandre Lacazette a évité une expulsion qui lui semblait promise.

Antoine Kombouaré n'était pas à prendre avec des pincettes dimanche soir après la défaite de son équipe (1-3), l'entraîneur étant conscient que cela ne faisait pas les affaires du FC Nantes, en lutte pour le maintien. Même s'il ne conteste pas le succès finale de l'OL, Le technicien en voulait terriblement à l'arbitre de la rencontre et à la VAR de ne pas avoir expulsé Alexandre Lacazette, auteur d'un coup de coude sur Zézé à la 53e minute de jeu. Pour Kombouaré, cette non-décision est un scandale et elle a inévitablement marqué un tournant puisque l'attaquant de Lyon a ensuite marqué.

Kombouaré en colère

« Sur la faute, le quatrième arbitre me dit « monsieur Kombouaré, on a checké et à la VAR ils nous disent que c'est un coup d'épaule ». OK. Je lui dis plusieurs fois « demandez à monsieur Brisard d'aller voir le VAR ». Il n'y a que ça que je souhaite (...) Après je vais dans le vestiaire et quand je vois les images, je suis scandalisé, j'ai les boules. On fait confiance au corps arbitral et là, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, sur le geste de Lacazette, même si c'est involontaire comme le dit l'arbitre, c'est carton rouge tous les jours, c'est un coup de coude. Dans 10 ans je continuerai à dire que c'est carton rouge », a lancé un Antoine Kombouaré très agacé. Et il a reçu un soutien assez rare, puisque le fautif lui-même a reconnu que l'arbitre avait été bien gentil avec lui.

52’ Coup de coude de Lacazette (Zézé en sang)

53’ Jaune pour Lacazette 🟨

75’ But de Lacazette ⚽️



En effet, interrogé sur cette action de jeu, Alexandre Lacazette en personne a reconnu que prendre un rouge sur son geste sur Zézé n'aurait pas volé. Très honnêtement, alors qu'il aurait pû taper en touche, le buteur de l'Olympique Lyonnais a admis que son geste involontaire sur le joueur du FC Nantes valait probablement une expulsion plus qu'un avertissement. « J’aurais pu comprendre si j’avais pris rouge. Je ne pars vraiment pas avec l’intention de mettre le coude mais sur les images il y a contact avec le coude, c’est vrai. J’aurais pu comprendre s’il y avait eu rouge. C’est assez dangereux mais je ne pars vraiment pas avec l’intention de lui faire mal, je m’excuse directement. Je n’étais même pas énervé. Je peux comprendre la déception des Nantais mais ça reste un fait de jeu. Comme on dit, sur la saison, ça s’équilibre », a fait remarquer celui qui a marqué contre Nantes son quatorzième but de la saison en Ligue 1, revenant à deux réalisations de Jonathan David, l'actuel dauphin de Kylian Mbappé, meilleur buteur du Championnat.