Kim Källström prend sa retraite

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

A 35 ans, Kim Kallström a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Le milieu de terrain suédois s’est fait remarquer en France du côté de Rennes, où il avait réalisé trois somptueuses saisons avant d’être recruté par Lyon, où il est resté six ans avant de rejoindre le Spartak Moscou, puis Arsenal, Zurich et une ultime saison dans son pays à Djurgardens, l'un de ses premiers clubs. Gaucher au jeu précis et doté d’une grosse frappe de balle, l’international suédois a totalité 131 sélections dans sa carrière.