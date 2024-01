Karim Benzema à l’OL, Textor est bouillant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor n'est pas du genre à tergiverser. En voyant que Karim Benzema était en froid avec les dirigeants d'Al-Ittihad, il a décroché son téléphone et proposé une place à l'OL pour la légende du Real Madrid.

La situation de Karim Benzema va être littéralement explosive dans les prochains jours. Rien ne va plus avec son club d’Al-Ittihad, et l’attaquant français est parti en avance en vacances cet hiver, et est revenu largement en retard. Critiqué par ses propres supporters, la légende du Real Madrid a coupé son compte Instagram, et entretient désormais une relation très froide avec ses dirigeants et même avec son entraîneur Marcelo Gallardo qui l’a exclu du premier stage de préparation. Actuellement, KB9 ne s’entraine donc toujours pas avec le reste de l’équipe. Le joueur veut clairement partir, et l’a fait savoir à ses responsables. Ces derniers ne l’entendent absolument pas, et lui font comprendre qu’il restera en Arabie saoudite, même si une porte a été ouverte pour un prêt dans un club du championnat, histoire de voir si l’intégration se passe mieux ailleurs. Des rendez-vous sont prévus dans la semaine pour faire le point sur son avenir, assure Fabrizio Romano, pour qui la situation est toujours aussi tendue.

Textor a appelé Karim Benzema

Car Karim Benzema ne veut pas entendre parler d’un changement de club en Arabie saoudite, mais rêve bien d’un retour en Europe dans un club qui lui conviendrait. De grands noms sont cités, notamment en Premier League, mais celui de l’OL est également donné. Sur Instagram, le spécialiste du mercato a dévoilé que la seule tentative concrète pour le faire venir était venue de l’OL. John Textor, à qui l’on ne peut pas reprocher d’être inactif, a décidé de prendre son téléphone et de tenter de convaincre KB9 de boucler la boucle en revenant dans le 69. Le propriétaire du club lyonnais a fait son offre, mais selon Fabrizio Romano, cela semble très compliqué à finaliser tant la différence financière est énorme, même avec des efforts effectués de chaque côté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Il ne fait en effet aucun doute que, si Karim Benzema veut revenir en Europe et plus précisément à l’OL, cela passera pas une division très élevée de son salaire, qui est parmi les plus copieux du déjà richissime championnat saoudien. Néanmoins, le contact est établi et cela peut envoyer du rêve aux supporters lyonnais. Même si un avant-centre vient de signer avec Gift Orban, l’apport de l’ex-international français a de quoi faire saliver. Car malgré son adaptation difficile à Jeddah, Benzema a toujours le sens du but et il l’a prouvé cette saison avec des statistiques honorables.