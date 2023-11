Juninho-Réveillère, un duo pour sauver l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor attend toujours la réponse de Juninho concernant son offre pour un poste à l'OL et à Botafogo. Un autre ancien de Lyon pourrait être associé au Brésilien.

Retour vers le futur. Le retour du fameux ADN lyonnais n’a pas réellement donné les résultats escomptés sur le plan sportif, mais dans les couloirs du club rhodanien on pourrait tenter le coup sur le plan de l’organisation, nombreux étant ceux qui pensent que l’Olympique Lyonnais ne pourra pas s’en sortir sans la présence au sein de la direction de gens « made in Lyon ». John Textor l’a compris, puisque le propriétaire de l’OL a proposé à Juninho de revenir dans un rôle de directeur sportif ou presque, sachant que la légende brésilienne de l’Olympique Lyonnais ne veut pas consacrer 100% de temps au club français, et surtout ne reviendra pas s’installer en France. Alors, pour aider Juninho dans sa mission, le nom d'Anthony Réveillère revient, l'ancien coéquipier du meilleur joueur de l'histoire de Lyon travaillant pour OL TV.

L'OL refait le coup de l'ADN

A la tête du mouvement pro-Réveillère, on trouve Nicolas Puydebois, lui aussi ancien de l'OL et consultant de l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Ayant lancé le nom de celui qui a gagné cinq titres de Ligue 1 et été international tricolore, Puydebois a été soupçonné de faire du copinage, mais il s'en défend et pense réellement que le duo Juninho-Réveillère peut sauver Lyon dans la situation actuelle. « C’est le seul qui ait ce diplôme. Govou, Cris, ils ne l'ont pas. À un moment donné, c’est un métier, ça s’apprend, on ne devient pas ingénieur sans passer un diplôme. Il sait dire les choses quand il faut, il n’est pas dans le copinage. Juninho et lui ont gagné avec l’OL, ils ont cet ADN », a expliqué Nicolas Puydebois. Pour l'instant, le dossier est en stand-by puisque Juninho n'a toujours pas répondu à John Textor alors que l'on annonçait que cela pourrait se faire en début de semaine. Chaque jour qui passe n'est pas réellement un signal positif, même si le patron d'Eagle Football a l'art du contrepied.