Juninho est formel, l'OL tient un futur crack mondial

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très convoité durant ce mercato après sa très bonne saison à l’OL, Bradley Barcola a tout d’un futur grand et c’est Juninho qui le dit.

Depuis plusieurs années, les projecteurs sont braqués sur Rayan Cherki mais la saison dernière, c’est bel et bien Bradley Barcola qui a crevé l’écran. Du haut de ses 20 ans, l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Des prestations haut de gamme qui ont attiré des clubs tels que Manchester City, Leipzig… et le Paris Saint-Germain, qui en fait une de ses priorités durant ce mois d’août.

Juninho rend un bel hommage à Barcola

Qu’il reste à l’OL ou qu’il parte cet été, Bradley Barcola devrait continuer à nous en mettre plein la vue dans les semaines et les mois à venir. Ancien directeur sportif des Gones, Juninho s’est exprimé au sujet de l’éclosion de Bradley Barcola dans une vidéo publiée par le compte YouTube de la Ligue 1. Et pour la légende de l’Olympique Lyonnais, il est clair que Bradley Barcola a tout d’un futur grand.

« Il est costaud, il est puissant, il est solidaire, c’est un jeune qui travaille bien. Il a dépassé d’autres jeunes de l’OL grâce à ça, je ne suis pas surpris, car je le voyais s’entraîner. Je suis sûr qu’il a tout pour mener une carrière au très haut niveau et peut-être même au-delà de ce qu’on peut imaginer » a détaillé Juninho, sous le charme de Bradley Barcola.

Alors que depuis plusieurs mois, Rayan Cherki était le joueur de l’académie le plus médiatisé, il semble maintenant que Bradley Barcola l’ait dépassé. Dans un style différent, plus collectif et plus efficace, l’attaquant de 20 ans a conquis tout le monde. A tel point que le Paris Saint-Germain est prêt à investir plus de 30 millions d’euros sur le marché des transferts pour le faire venir. Des efforts qui ne suffisent pas pour le moment, l’OL ayant la ferme intention de conserver le natif de Lyon, de même que Castello Lukeba, ardemment courtisé par le RB Leipzig.