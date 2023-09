Jorge Mendes pilleur d'OL, ça le dégoûte

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Proche du conseiller football du Paris Saint-Germain Luis Campos, l'agent Jorge Mendes travaille également avec le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le club rhodanien.

Si Jorge Mendes s’est installé sur le marché de la Ligue 1, ce n’est pas seulement grâce à Luis Campos. L’agent portugais a conclu de nombreuses opérations avec le conseiller football du Paris Saint-Germain ces dernières années. Et pourrait bien récidiver avec l’Olympique Lyonnais et son propriétaire John Textor. L’intermédiaire gère effectivement les intérêts de l’ancien Gone Bradley Barcola, mais aussi ceux de Diego Moreira, l’ailier prêté par Chelsea au club rhodanien. De quoi inquiéter l’ancien Lyonnais Nicolas Puydebois.

Textor pointé du doigt

« On est vérolé par cet agent, a dénoncé le consultant du média Olympique-et-lyonnais. Barcola part parce qu'il a signé avec cet agent. Ces gens-là ne veulent pas le bien du foot, ils veulent l'argent du foot, c'est différent. Si John Textor a fait entrer le loup dans la bergerie ? Bien sûr, évidemment. Ce mec est là pour dépouiller les meilleurs joueurs de l'OL, les vendre très cher à d'autres clubs. Je ne sais pas si c'est un conseiller occulte mais Jorge Mendes ne veut pas le bien de l'OL. »

🚨 L’ailier portugais de Chelsea, Diego Moreira, en prêt à l’OL jusqu’à la fin de la saison 💥🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2023

« Donc aujourd'hui je fais attention à ce genre de personnes. Il vient se servir de la manne financière que génère l'OL. Il ne vient pas pour le bien de l'OL, il vient pour son propre intérêt et son propre portefeuille, il veut se remplir les poches, c'est tout. Attention à ces gens-là. Aujourd'hui il nous prend Barcola. Oui, ça nous rapporte 50 millions d'euros, mais lui il gagne là-dessus. Il affaiblit encore un peu plus l'OL », a regretté Nicolas Puydebois, qui craint de voir l’influence de Jorge Mendes grandir du côté de Lyon.