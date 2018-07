OL : Avec un an de retard, cette recrue pourrait enfin servir

Dans : OL, Mercato.

Les départs s’enchainent à Lyon, et en dehors des deux joueurs recrutés dès le mois de janvier dernier, aucune arrivée n’est en instance.

Le marché des transferts dure encore près de deux mois, mais cette situation pourrait permettre à un oublié de se refaire la cerise. Il s’agit de Pape Cheikh Diop, qui avait tout de même été recruté pour 10 ME il y a un an en provenance du Celta Vigo, et semblait avoir toutes les qualités physiques et techniques pour marquer les esprits à Lyon. Malheureusement, le jeune espagnol n’a pas convaincu le staff et s’est contenté de très rares apparitions dans le groupe. Présent à la reprise, Diop va désormais faire l’ensemble de la préparation, et pourrait en profiter pour enfin tirer son épingle du jeu.

« Cheick Diop peut être une bonne surprise. Il lui a fallu une grande partie de la saison pour s’adapter à l’entraînement français différent de l’Espagne. On a investi sur lui sur la durée, il peut pointer le bout de son nez et peut rentrer davantage dans la rotation, car il y aura de très nombreux matches », a expliqué Bruno Genesio, qui devrait perdre Jordan Ferri cet été, mais craint surtout un départ de Tanguy Ndombele en cas de grosse offre venue de l’étranger.