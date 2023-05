John Textor détesté à l’OL, ce transfert sera décisif

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été prochain, les supporters lyonnais guetteront les choix de John Textor afin de déterminer les ambitions du nouveau propriétaire de l’OL.

Lors du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a envoyé un premier signal négatif avec la vente de Malo Gusto à Chelsea pour environ 30 millions d’euros. Dans les semaines à venir, la gestion des cas Rayan Cherki et Castello Lukeba sera scrutée avec attention. Dans le cas où John Textor viendrait à vendre les deux derniers bijoux de famille de l’OL, alors les supporters ne se feront plus d’illusions sur les ambitions de leur club à l’avenir.

Le dossier Castello Lukeba, très suivi et apprécié en Allemagne ou encore en Angleterre, sera décisif. Sur le plateau du site Olympique & Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a estimé que dans le cas où Lyon vendrait son meilleur joueur, alors cela en dirait long sur les ambitions et les intentions de John Textor. Qualification en coupe d’Europe ou pas, l’OL doit garder Castello Lukeba selon le consultant, qui sera intransigeant avec le nouveau patron du club rhodanien sur ce dossier.

« Lukeba vendu cet été ? Moi j’ai un gros problème avec ça. A un moment, soit on parle de sportif, soit on parle d’argent. Pour son plan de carrière, c’est mieux pour lui de rester à l’OL, d’être installé dans une défense et de jouer des matchs régulièrement. Il a encore l’âge pour attendre un peu et continuer à apprendre dans son club formateur. Partir trop tôt serait peut-être se griller même s’il a un potentiel » a analysé Nicolas Puydebois avant de poursuivre.

Le dossier Lukeba sera décisif pour Textor

« J’ai bien compris que c’est ce qui avait été fait pour Malo Gusto qui ne jouera pas les premières années à Chelsea et qui va se griller. Partir maintenant, c’est trop tôt ! Ce sont des joueurs en post-formation, c’est trop tôt. Que veut faire l’OL ? Quelle est l’ambition de l’OL ? Si c’est de former des joueurs pour les autres, qu’ils continuent à vendre. Si c’est de regagner des titres, alors il faut garder ce genre de joueurs » estime l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, lequel serait cruellement déçu de voir un joueur prometteur du calibre de Castello Lukeba faire ses valises à la fin de la saison.