John Textor 100% à l'OL et il le prouve

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En une semaine, l'OL jouera deux rencontres très importantes. D'abord, le match de la peur contre Clermont dimanche avant l'Olympico au Vélodrome. Un programme copieux mais heureusement l'OL bénéficiera du soutien de son propriétaire.

L'OL a plus que jamais besoin d'un capitaine à son bord. Alors que Santiago Cucci est un président exécutif trop discret, les regards se tournent vers John Textor. Grand patron du club rhodanien après avoir écarté Jean-Michel Aulas en mai dernier, il n'est pourtant pas au plus près de l'OL. Il vit et travaille le plus souvent aux Etats-Unis, à plusieurs milliers de kilomètres du Rhône. Pour les observateurs, c'est l'une des raisons de la désorganisation en interne. L'OL a besoin d'une direction forte alors qu'il est 17e de Ligue 1 et que ses joueurs n'ont pas souvent le bon état d'esprit en match.

Textor est à Lyon pour une semaine entière

L'homme d'affaires américain a compris le message alors que le calendrier offre des affiches cruciales aux Lyonnais avec Clermont puis l'OM au programme. Malgré un agenda chargé, John Textor va offrir du temps à l'OL. Selon les informations du Progrès, il va rester une semaine à Lyon pour soutenir son club français, des joueurs au staff, et se montrer présent pour les supporters lyonnais.

« John Textor devrait assister à OL-Clermont dimanche soir. Le patron américain de l’OL devrait même passer la semaine sur Lyon et dans la région avant OM-OL dimanche prochain sachant qu’il a pas mal de rendez-vous. En cette période assez difficile pour l’équipe lyonnaise, la présence au stade dimanche soir du propriétaire de l’Olympique Lyonnais sera peut-être accompagné d’une bonne nouvelle, à savoir un premier succès en L1 », écrit le quotidien rhodanien. Ce ne sera pas de trop pour l'OL, sous pression mentalement avec le match de la peur contre Clermont dimanche puis le périlleux Olympico au Vélodrome. De quoi surtout faire taire les observateurs, de plus en plus critiques sur la gestion du club lyonnais par John Textor.