Jérôme Boateng et le vestiaire de l’OL, c’est le clash !

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable en début de saison, Jérôme Boateng a complètement disparu de la circulation à l’OL ces dernières semaines.

Ecarté par Peter Bosz au début de l’année 2022 puis malade, Jérôme Boateng souffre désormais d’une pubalgie qui va l’éloigner des terrains pendant encore trois semaines. L’international allemand est décidément dans une période noire de sa saison, ce qui ne lui empêche pas de se comporter comme un taulier au sein du vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Au vu de son expérience colossale, Jérôme Boateng tente de conseiller les jeunes joueurs et de leur transmettre sa rage de vaincre. Le message de l’ancien défenseur du Bayern Munich ne passe toutefois pas très bien auprès des jeunes dans le vestiaire de l’OL selon une source proche du club interrogée par Foot Mercato.

Joyeux anniversaire à notre nouveau joueur @JeromeBoateng qui fête ses 33 ans 🎂 pic.twitter.com/WC685wv2Vq — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2021

Boateng irrite dans le vestiaire de l'OL

« Boateng conseille certains joueurs notamment des jeunes. Mais certains d'entre eux ne l'écoutent pas. Ils disent qu'il n'est pas en forme et qu'il parle beaucoup trop. Il a son caractère et il faut faire avec mais c'est une personne qui a l'habitude de gagner » explique cette source, pour qui Jérôme Boateng agace plus qu’autre chose à l’OL, avant de poursuivre. « Au club, ils sont très déçus de lui, de son rendement. Il s'est aussi embrouillé avec l'adjoint au lendemain de Monaco » dévoile cette source, pour qui Jérôme Boateng est la source de crispations à l’Olympique Lyonnais, alors que ses performances n’ont jamais été en adéquation avec son statut depuis son arrivée dans la capitale des Gaules malgré une première partie de saison correcte. Avec seulement cinq matchs au compteur en 2022, le défenseur allemand n’est plus vraiment crédible pour exprimer son rôle de leader au sein du vestiaire selon certains de ses coéquipiers. D’autant qu’en son absence, Lyon a trouvé une défense centrale inattendue mais prometteuse avec Castello Lukeba et Thiago Mendes.