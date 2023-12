Jeffinho quitte l'OL, un accord imminent révélé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un an après avoir été transféré à l'Olympique Lyonnais, Jeffinho va quitter le club rhodanien. Un accord de prêt est sur le point d'être officialisé, et sa future équipe est tout sauf une surprise.

Jeffinho ne laissera pas une grande trace dans l'histoire de l'OL, même si son but victorieux cette saison à Monaco a très certainement remis l'équipe lyonnaise sur de bons rails. Car c'est désormais certain ou presque, l'attaquant brésilien de 23 ans n'ira pas jusqu'à la fin de son contrat en 2027. Arrivé au dernier jour du mercato d'hiver 2023 pour 10 millions d'euros en provenance de Botafogo, club de la planète Textor, Jeffinho va être prêté au même club. Ce mercredi, Globo Esporte confirme l'imminence d'un accord entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo. Un accord d'autant plus facile à négocier que les deux clubs appartiennent à Eagle Football, la holding de John Textor, ce qui évidemment évite les conflits.

Jeffinho, une petite saison et puis s'en va

🚨 INFORMAÇÃO APURADA SOBRE O JEFFINHO



Tudo já está certo, mas dia 28/12 o Jeffinho vai voltar pra França (está no RJ) para resolver as questões burocráticas da negociação. pic.twitter.com/VwwQYUoujY — Jeffinho Insider (@jeffinhoinsider) December 27, 2023

Dans un premier temps, Jeffinho sera uniquement prêté par l'OL au club brésilien, mais le retour de l'attaquant dans un an semble hautement improbable. A Lyon, le Brésilien n'a jamais réellement trouvé ses repères et depuis le début de l'actuelle saison, il traînait ouvertement sa misère sur le banc ou lors de ses rares apparitions. Les médias sportifs brésiliens précisent que Jeffinho est attendu jeudi dans la capitale des Gaules afin de régler les derniers détails de son prêt à Botafogo et récupérer ses affaires, avant de repartir vers Rio de Janeiro où il retrouvera ses anciens coéquipiers et des supporters qui n'avaient pas masqué leur colère lorsque John Textor avait accepté de vendre Jeffinho à l'Olympique Lyonnais. Ce retour annoncé fait d'ailleurs déjà le buzz sur X, les fans de Botafogo se réjouissant de voir l'attaquant revenir aussi vite à la maison.