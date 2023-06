Jeffinho promet de ne pas s’éterniser à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avec le transfert de Jeffinho à l’Olympique Lyonnais cet hiver, le propriétaire de Botafogo John Textor s’était attiré les foudres des supporters brésiliens. Leur réaction n’a pas échappé à l’ailier qui a promis de revenir un jour au club basé à Rio de Janeiro.

On peut parler d’une demi-saison encourageante pour Jeffinho. Après sa signature en janvier dernier, dans le cadre d’un transfert à 10 millions d’euros (plus 2,5 millions d’euros de bonus), l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas imposé dans le onze de l’entraîneur Laurent Blanc. Mais le Brésilien, ralenti par des pépins physiques pour ses débuts, a globalement donné satisfaction lors de ses 11 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive).

De férias, Jeffinho vêm mantendo a forma física no CT Lonier. 🥲 pic.twitter.com/lXYs0w7Q2t — Informa Fogo (@informafogo) June 21, 2023

La recrue hivernale a pu montrer ses qualités de percussion malgré le temps d’adaptation nécessaire pour s'habituer à sa nouvelle équipe et à la Ligue 1. Ses premiers mois plutôt positifs ont sans doute été suivis du côté de Botafogo, son ancien club dont les supporters avaient mal vécu son départ. Les fans auriverde étaient surtout remontés contre le propriétaire John Textor qui avait profité de sa double casquette pour transférer Jeffinho. De son côté, le Gone se réjouit de son arrivée à Lyon, mais regrette les conditions et les réactions provoquées par son départ.

Jeffinho espère revenir à Botafogo

C’est pourquoi l’ancien joueur de Botafogo a tenu à rassurer ceux qui l’adulaient du côté de Rio de Janeiro. « Les supporters et les gens du club étaient fâchés, mais ils étaient aussi contents pour moi que je signe à l’OL, a raconté le Lyonnais à Globo Esporte. Je leur ai promis de revenir un jour, et si Dieu le veut, je reviendrai. Qui sait, pour jouer dans une compétition internationale comme la Copa Libertadores ? » En attendant, Jeffinho profite des installations de Botafogo pour se maintenir en forme pendant ses vacances.