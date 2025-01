Jair Cunha, Textor et l'OL sur un énorme coup

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor, qui fait toujours des achats pour Botafogo en pensant à l'OL, est sur le point de réaliser un coup fumant au Brésil.

Il n’y a pas qu’à l’Olympique Lyonnais où les clubs de John Textor vivent des moments sulfureux. Dans la foulée de son titre de champion du Brésil et d’Amérique du Sud, Botafogo subit une véritable saignée, où l’entraineur et les joueurs sont tous sur le départ ou déjà partis. Véritable adorateur du mercato, le propriétaire américain s’en donne à coeur joie pour rebâtir une équipe compétitive, et n’hésite pas à piocher dans ce qui se fait de mieux au Brésil.

Un futur grand de la défense du Brésil

Selon le journaliste Frederico Vagner, spécialisé sur le club de Santos, Botafogo vient de faire une offre copieuse pour le marché brésilien, puisqu'il a proposé 12 millions d’euros pour Jair Cunha. Il s’agit d’un défenseur considéré comme les plus prometteurs du pays, et annoncé comme un futur taulier de la Seleçao. En deuxième division avec Santos, il a fait remonter le club de Neymar et Pelé grâce à ses interventions souvent décisives. A 19 ans, il compte déjà près de 50 matchs en pro, et ce pur produit de Santos, capable de jouer à gauche comme à droite grâce à sa facilité des deux pieds, ne cesse de voir sa cote grimper. Son aisance dans la relance et son jeu de tête pour lui qui fait quasiment 2 mètres (1,98 m), lui valent l'admiration au pays du football roi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par $ JC•🎭 (@jaircunhaa_)

Selon Vagner, Botafogo est bien parti pour le recruter et en faire sa recrue d’ampleur pour l’intersaison. Bien évidemment, quand on connait les accointances entre le club de Rio de Janeiro et l’OL, l’idée de voir Jair Cunha un jour rejoindre le Rhône si tout se passe bien chez le champion d’Amérique du Sud ces prochains mois, n’est pas exclue. Même si cela doit se confirmer dans les prochains jours, Thiago Almada et Luiz Henrique sont bien partis pour suivre ce chemin. Un nouveau tour de passe-passe possible à la John Textor, mais qui pourra à l’avenir permettre à l’OL d’être prioritaire sur un joueur qui fait saliver tout le Brésil.