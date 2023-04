« J’aime beaucoup Lyon », ce milieu de terrain lance le mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL manque toujours d'un milieu défensif après avoir notamment raté plusieurs pistes au dernier mercato hivernal. Cela tombe bien, un ancien de Ligue 1 réalise de bonnes performances en Suisse et se tient prêt pour l'OL. Mais, l'Allemagne guette aussi.

Septième de Ligue 1, l'OL est tout proche des places européennes. Les Lyonnais seront peut-être trop justes et regretteront leurs résultats depuis août s'ils échouent à finir dans le top 5. Ils maudiront sans doute aussi le dernier mercato hivernal où ils ont été incapables de recruter un milieu défensif. Une lacune mise en lumière par Laurent Blanc dès son arrivée et qui a causé bien des problèmes à l'OL cette saison. Les dirigeants lyonnais avaient tenté les pistes Joao Gomes, Ellyes Skhiri ou encore Pathé Ciss, sans succès. Des solutions moins chères avec moins de concurrence étrangère mais il en existe d'autres qui ne demandent qu'à être tentées par le club lyonnais.

Cheikh Niasse rêve de l'OL et même des Bleus

L'une d'elles joue en Suisse et s'appelle Cheikh Niasse. Le Franco-Sénégalais de 23 ans évolue aux Young Boys de Berne, leader du championnat helvète. Formé au LOSC, il est arrivé en Suisse en février 2022 en provenance de Lille pour 900 000 euros. La formation bernoise n'a pas à se plaindre de ses performances puisque Niasse enchaîne les titularisations avec les Young Boys. Il en est à un but et une passe décisive cette saison toutes compétitions confondues et pourrait viser plus haut rapidement. La Ligue 1 le tenterait bien, surtout que Niasse est au courant que l'OL veut un milieu défensif.

Info : Cheikh Niasse 🇫🇷🇸🇳 milieu titulaire des Young Boys, futur champion de 🇨🇭.

◾️ l'ancien Lillois rêve de porter le maillot de l'Equipe de France

◾️ des clubs allemands sont intéressés

◾️ il ne ferme pas la porte à la Ligue 1 (il aime bien l'OL)https://t.co/RVMGtD1mO7 — Sébastien Denis (@sebnonda) April 18, 2023

« J’aurais aimé jouer en Ligue 1 et j’espère que ça arrivera un jour. Mais je n’ai aujourd’hui aucune priorité ni championnat préféré. Personnellement, j’irai dans un club où l’on me veut vraiment et où on aura une certaine confiance en mes qualités et qui me proposera un projet sportif qui me parle. […] (interrogé sur le fait que l’OL cherche un joueur de son profil) J’aime beaucoup Lyon en tout cas ! », a confié à Foot Mercato un joueur qui rêve aussi de porter le maillot de l'Equipe de France un jour. Une piste abordable financièrement pour l'OL et donc un très beau coup potentiel. Cependant, Niasse a confirmé que de très bons clubs allemands le suivaient et ont discuté avec son entourage. A l'OL d'agir vite pour ne pas laisser un nouveau talent originaire de France exploser en Bundesliga.