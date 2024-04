Inutile de voter, l'OL élit le meilleur joueur de Ligue 1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A la fois sur et en dehors du terrain, Alexandre Lacazette donne entière satisfaction à Pierre Sage. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant des Gones peut prétendre au statut de meilleur joueur de Ligue 1.

Certes, l’Olympique Lyonnais s’est métamorphosé pendant la phase retour. Mais si le club rhodanien s’avance vers un sprint final excitant, c’est aussi parce que son capitaine a parfaitement répondu président. On parle évidemment d’Alexandre Lacazette dont les performances et la mentalité font le bonheur de Pierre Sage. L’entraîneur des Gones pouvait difficilement espérer un meilleur relai au sein du vestiaire.

L'exemple Lacazette

« Sa posture au quotidien fait qu’il arrive à aider les plus jeunes joueurs, ou les joueurs qui n'ont pas été dans ces situations-là, s’est réjoui le coach lyonnais. Ensuite c’est le joueur que vous connaissez avec le niveau de performance que vous voyez, et il enchaîne donc c'est parfait pour nous. Enfin, il a un rôle de capitaine. Au-delà de l'homme et du joueur qu'il est avec son âge et son expérience, il a un rôle demandé par le staff et assumé pour tirer l’équipe vers le haut. »

Sans parler de son apport en interne, ses prestations sur les terrains en font l’un, si ce n’est le meilleur joueur de Ligue 1 en ce moment. « Cela dépend des critères, a répondu Pierre Sage. C’est un excellent joueur de Ligue 1, mais le meilleur joueur de Ligue 1, ça veut dire quoi en fait ? Pour moi, on ne peut pas comparer tous les joueurs de Ligue 1. Comment allez-vous comparer un gardien avec un latéral gauche ? Un latéral gauche avec un ailier droit ? Pour moi, on ne peut pas les comparer. »

🗨 « Des matchs de haute intensité avec un enjeu très fort, ce qui va ressembler à notre dernier match de la saison »



🎙 Avant la réception du Stade Brestois, notre coach Pierre Sage évoque les prochaines confrontations face à des équipes du haut de tableau ! 🔝#OLSB29 pic.twitter.com/Z4G0hD2132 — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2024

« On dit souvent que les meilleurs joueurs de Ligue 1 sont des offensifs ou des créateurs, mais il y a d’autres joueurs plus discrets qui sont performants à tous les matchs et qui sont capables d'enchaîner 34 matchs de haut niveau. Au final, est-ce que ce ne sont pas eux les meilleurs joueurs de Ligue 1 ? Ce sont peut-être les moins chers pour les clubs. Mais est-ce que ce ne sont pas eux les meilleurs ? Pour moi, les meilleurs joueurs, ce sont les meilleurs joueurs d'équipe, et Alex est un excellent joueur d’équipe », a conclu l’entraîneur de l’OL, prêt à décerner le trophée à son buteur.