Il galère depuis deux ans, l'OL l'adore

Longtemps perçu comme un talent prometteur, Warmed Omari reste sur deux saisons compliquées avec le Stade Rennais. Le défenseur central va tenter de se relancer pendant son prêt à l’Olympique Lyonnais, sous les ordres d’un Pierre Sage persuadé de retrouver sa meilleure version.

Une fois de plus, le mercato de l’Olympique Lyonnais a surpris. Sans parler des difficultés rencontrées dans le sens des départs, le club rhodanien a accueilli certains joueurs qui ne traversent pas la meilleure période de leurs carrières respectives. On pense notamment à Warmed Omari (24 ans) que la direction a recruté dans le cadre d’un prêt payant (500 000 euros), avec une option d’achat à 10 millions d’euros.

Quelques années auparavant, les observateurs auraient parlé d’un gros coup. Mais depuis deux saisons, le défenseur central formé à Rennes ne suit pas la trajectoire attendue à ses débuts. Très vite, sa sérénité et son aisance balle au pied avaient sauté aux yeux. Du moins jusqu’à ce que l’ancien Rennais multiplie les erreurs grossières et préjudiciables pour son équipe. Pas de quoi refroidir Pierre Sage, sûr du potentiel de l’international comorien.

Pierre Sage confiant pour Omari

« Warmed Omari a fait deux matchs avec sa sélection. Il est revenu de sélection un peu fatigué donc on va voir ce que ça donne demain (samedi), a confié l’entraîneur des Gones avant le déplacement à Lens dimanche. Mais dans l'idée, c'est un joueur qui a un vrai potentiel pour sortir la balle proprement. Je pense que l'an dernier il a fait une saison en deçà de ce qu'il est capable de faire, c'est peut-être aussi pour ça que Rennes a souhaité le prêter. Et nous on espère lui redonner le niveau qu’il avait auparavant lorsqu'il était en équipe de France Espoirs notamment, parce qu'il y a un vrai bon joueur derrière ses dernières performances. » Peut-être la confiance dont le défenseur central a besoin pour se relancer.