Il envoie un message à l'OL, Lopes est concerné

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté il y a quelques jours par l'OL, Lucas Perri ne compte pas faire de la figuration dans le Rhône. Le portier brésilien vient clairement concurrencer Anthony Lopes.

L'OL veut se donner les moyens de faire une grande seconde partie de saison. L'objectif est clairement de sécuriser le maintien le plus rapidement possible avant de préparer le prochain exercice avec beaucoup plus se sérénité. Pour ce faire, les Gones sont disposés à faire de grands changements au sein de leur effectif. Anthony Lopes est clairement menacé après l'arrivée au club de Lucas Perri. A 26 ans, le portier brésilien n'est pas venu à l'OL pour faire de la figuration.

Lucas Perri, un style moderne pour l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une interview accordée au site officiel de l'OL, l'ancien de Botafogo a en effet déclaré concernant sa mentalité. « Je suis un gardien moderne qui aime participer au jeu de l'équipe. Je cherche toujours un partenaire libre pour lui passer le ballon. Je suis à l'aise au pied et j'aime jouer avec mes défenseurs. J'aime contrôler la défense. Le plus important est de transmettre de la confiance et défendre le but », a notamment indiqué Lucas Perri, avant se montrer sa fierté d'avoir rejoint un club comme Lyon : « Dès que j'ai appris la possibilité de rejoindre Lyon, j'étais très enthousiaste et content. Je savais que j'étais bon au Brésil et j'ai même été appelé en sélection. Je suis très content d'être ici. (...) C'est formidable de découvrir un peu l'histoire de l'OL et son importance. Ce club a sa propre histoire et c'est très important ». La prochaine rencontre de l'OL sera au Havre dimanche prochain en Ligue 1. ll sera intéressant de voir quel portier sera titularisé, même s'il se peut que la transition se fasse en douceur concernant les deux Lyonnais.