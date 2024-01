Hojbjerg à Lyon, l'Angleterre sort de nouvelles infos sur le dossier

L'Olympique Lyonnais est loin d'avoir fini son mercato, la signature de Matic n'étant pas la dernière de cette période hivernale. Mais la possible venue de Pierre-Emile Hojbjerg a suscité un énorme engouement.

Révélé par FootMercato et confirmé par L'Equipe, l'intérêt de l'OL pour Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu international danois de Tottenham, est à même de redonner un peu d'espoir aux supporters de Lyon qui savent que rien ne sera facile cette saison. Si le joueur né à Copenhague a le profil qu'il faut pour renforcer l'effectif de Pierre Sage, l'appétit financier des Spurs est bien connu, et Pierre-Emile Hojbjerg ayant un contrat jusqu'en 2025, il ne voudra pas que son salaire s'écroule d'un seul coup. Mais les deux clubs discutent de tout cela et une fin heureuse paraît possible. Cependant, l'Olympique Lyonnais le sait, Tottenham a fait savoir à pas mal de clubs que son joueur danois était disponible durant ce mercato d'hiver et forcément des cadors se sont présentés.

🇩🇰Pierre-Emile Hojbjerg:



💙“I’m not the most talented player my team-mates will come across, but I’m one they can trust 100% and know even when it hurts.”



💪“I will be there even when it’s difficult because that’s how I grew up.”#THFC | #COYS | #TOTWOLpic.twitter.com/mEze3FfHy4