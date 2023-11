Hervé Renard prévient l'OL, la fête est finie

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Longtemps dominatrice en France et sur la scène européenne, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais a vu débarquer de la concurrence. Les choses se compliquent, analyse le sélectionneur des Bleues Hervé Renard, qui constate que les grosses écuries du continent jouent progressivement le jeu.

L’époque où l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dominaient le football féminin en Europe semble déjà lointaine. Les deux finalistes de la Ligue des Champions 2016-2017 ont vu la concurrence se rapprocher au fil des années. Cette saison par exemple, alors que les Fenottes ont remporté leurs deux matchs dans la phase de groupes, les Parisiennes se sont inclinées lors des deux premières journées. Et notamment jeudi à domicile contre le Bayern Munich (0-1), beaucoup moins réputé que son équipe masculine.

Ce résultat n’est pourtant pas si étonnant pour Hervé Renard. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine constate un développement général chez la concurrence, à commencer par les plus grosses écuries européennes du football masculin. « Les clubs progressent de manière constante, ceux qui ont de grandes équipes masculines mettent désormais des moyens très importants dans le football féminin, a analysé le coach des Bleues samedi en conférence de presse. J’ai été impressionné par le Bayern Munich. »

Hervé Renard bluffé par les Munichoises

« Leur discipline, l'humilité des joueuses qui travaillaient ensemble pour attaquer et défendre à la perte du ballon, bref pour former une équipe... On sentait un travail important, quelque chose de vraiment homogène, a commenté l’ancien sélectionneur du Maroc masculin. L'OL aussi a encore cette grande équipe, mais la concurrence est toujours plus forte et elles ne peuvent plus survoler comme pendant plusieurs saisons. » L’Olympique Lyonnais féminin avait notamment remporté cinq Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2020. Mais ça, c’était avant la progression du FC Barcelone, vainqueur de deux des trois dernières éditions.