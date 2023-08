Here we go, l'OL paie 25 ME pour Ernest Nuamah ‍!

Frustrant depuis le début de l’été, le mercato de l’OL prend une tournure totalement inattendue avec la signature d’Ernest Nuamah.

A Lyon depuis ce mardi matin, Ernest Nuamah a passé sa visite médicale avec l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien tient son gros coup de l’été avec la signature du crack ghanéen de 19 ans, courtisé par le Paris Saint-Germain, Tottenham, l’AC Milan ou encore plusieurs cadors européens cet été. Un accord a été trouvé entre le club détenu par John Textor et Nordsjælland pour la venue de Nuamah sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Ernest Nuamah has completed medical tests as new Olympique Lyon player 🇬🇭



◉ €25m fixed fee plus €5m add-ons.

◉ Loan with obligation to buy deal.

◉ Contract until June 2028.



2003 born striker for Nordsjælland will be new record signing for OL.



Here we go 🔴🔵✨ #OL pic.twitter.com/b345sP5ZV5