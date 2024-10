Guerre civile à l'OL, « ‍on ne l’acceptera jamais ‍»

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au cœur de la tempête depuis les violents incidents survenus en marge du match entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes dimanche dernier, les membres du nouveau groupe de supporters Six Neuf Pirates ont livré leur version des faits.

Lancé en février 2024, le groupe des supporters Six Neuf Pirates connaît des débuts très compliqués au sein du Groupama Stadium. Déplacé aux abords du Virage Nord en début de saison, le petit groupe d’ultras ne semble pas faire l'unanimité chez les autres groupes de supporters, et notamment les Bad Gones. Suite à une violente attaque sur un parking du Groupama Stadium après la rencontre contre l’Olympiakos en Europa League, certains ultras du Virage Nord ont de nouveau voulu en découdre avec les Six Neuf Pirates dimanche dernier après la victoire de l’OL contre Nantes. S’en est suivi de violents affrontements entre membres des deux groupes de supporters sur le parvis du stade, avec deux blessés au couteau du côté des Six Neuf Pirates. S’ils plaident la légitime défense, deux membres du nouveau groupe ultras lyonnais ont livré leurs vérités sur cette affaire OL-Nantes.

« On a agi en légitime défense »

Après les violences lors du match entre l'OL et Nantes, le groupe des "Six neuf pirates" plaide la "légitime défense" pic.twitter.com/J1PNG71Y2J — BFM Lyon (@BFMLyon) October 10, 2024

« À quelques minutes de la fin du match contre Nantes, on nous a signalé que des gars nous attendaient en bas du bloc. On a directement informé la sécurité. Mais pour nous, il était hors de question de revivre un guet-apens comme contre l'Olympiakos. On reste quand même que des supporteurs lyonnais donc on est descendu. On a une vie à côté. On ne va pas, à chaque match, sortir 3 heures après. On n'est pas des supporters extérieurs dans notre propre stade. Ça, on ne l'acceptera jamais. Après, on a agi en légitime défense. Parce que d'un point de vue judiciaire, d'attendre en bas de la porte, de manière menaçante comme ils l'étaient, c'est-à-dire certains cagoulés, certains masqués et certains prêts à dégainer je ne sais quelles armes, on a le droit de descendre de notre porte. Et oui, on voulait agir en tant que légitime défense, c'est-à-dire que nous, on voulait sortir du bloc. Si on sortait du bloc et que c'était juste de l'intimidation, on aurait continué notre route. On est à peine sortis des escaliers qu'il y a eu l'affrontement directement. Il y a eu une charge », ont lancé, sur BFM Lyon, les membres des Six Neuf Pirates, qui ont déposé deux plaintes suite aux blessures de deux de leurs membres.