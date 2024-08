OL ‍: Textor fonce sur le grand espoir Rak-Sakyi ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Assez calme ces derniers jours, le mercato de l’OL pourrait de nouveau s’animer puisque selon la presse anglaise, le club rhodanien est très intéressé par Jesurun Rak-Sakyi, grand espoir du football britannique.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais avait débuté sur les chapeaux de roues avec les signatures d’Abner, de Moussa Niakhaté et surtout de Georges Mikautadze. Un début de mercato qui a provoqué un certain enthousiasme chez les supporters lyonnais, même si le soufflé est un peu retombé. En effet, cela fait deux semaines que l’OL n’a recruté aucun joueur, et les derniers matchs amicaux n’ont pas vraiment été emballants. John Textor et David Friio le savent, il va encore falloir recruter pour offrir à Pierre Sage une équipe compétitive.

Du renfort est notamment attendu au milieu de terrain, dans un secteur de jeu où les solutions manquent cruellement pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. A en croire les informations de Sky Sports, les Gones ne s’interdisent pas non plus un nouveau coup dans le secteur offensif et cela malgré la présence de nombreux joueurs aux avant-postes au sein de l’effectif (Cherki, Benrahma, Fofana, Nuamah, Mikautadze, Lacazette, Orban, Baldé). Le média britannique croit savoir que l’OL fait partie des nombreux clubs intéressés par le profil du jeune ailier droit anglais Jesurun Rak-Sakyi.

Un grand espoir de Crystal Palace ciblé par l'OL

Du haut de ses 21 ans, l’attaquant de Crystal Palace ne s’est pas encore imposé comme un joueur majeur des Eagles, avec qui il a très peu joué l’an passé. Son potentiel ne fait néanmoins aucun doute aux yeux de nombreux clubs anglais puisque Leeds, Burnley ou encore Sheffield United et Southampton sont sur les rangs, au même titre qu’Anderlecht… et l’OL. John Textor connait bien le joueur, lui qui détient une partie minoritaire du club de Crystal Palace, et pourrait décider de se l’offrir du côté de l’Olympique Lyonnais. La question est maintenant de savoir pour quel prix, et si le club rhodanien attendra de vendre avant de recruter un nouveau joueur dans le secteur offensif.

Car même si l’OL disputera l’Europa League la saison prochaine, tous les postes sont déjà doublés et une recrue de plus en attaque pourrait causer de sérieux maux de tête à Pierre Sage dans les semaines à venir.