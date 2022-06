Gros coup à Liverpool, l’OL ne marche pas seul

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête de renforts pour son secteur offensif, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à l’ailier de Liverpool Takumi Minamino. Le Japonais manque de temps de jeu chez les Reds et ne sera pas retenu cet été. Mais sans surprise, d’autres équipes sont également sur le coup, à commencer l’AS Monaco.

L’Olympique Lyonnais n’a peut-être pas fini de nous surprendre pendant ce mercato. Après le retour d’Alexandre Lacazette, laissé libre par Arsenal, le club rhodanien souhaite encore renforcer son secteur offensif. Et le récent huitième de Ligue 1 ne manque pas d’ambition. Pendant qu’elle tente de convaincre son ancien milieu Corentin Tolisso, la direction s’active également pour piocher dans l’effectif de Liverpool. L’Olympique Lyonnais a en effet entamé des discussions avec les agents de Takumi Minamino, fortement annoncé sur le départ.

Minamino barré par la concurrence

Rien de surprenant compte tenu de son faible temps de jeu. Cette saison, l’ailier de 27 ans a subi la rude concurrence chez les Reds, surtout après l’arrivée du Colombien Luis Diaz qui s’est installé dans le onze de Jürgen Klopp, aux côtés des intouchables Mohamed Salah et Sadio Mané. Résultat, le Japonais sous contrat jusqu'en 2024 n’a disputé que 11 matchs de Premier League, dont un seul en tant que titulaire. Cette situation a donc l’attiré l’attention de l’Olympique Lyonnais, mais aussi celle de beaucoup d’autres courtisans.

Info : l'AS Monaco fonce sur Takumi Minamino. L'attaquant japonais de Liverpool est la priorité de l'ASM en ce début de #Mercato. Les Reds réclament entre 15 et 20 M€ pour laisser filer leur joueur qui a marqué une dizaine de buts cette saison. https://t.co/LO1aUWIaiC — Sébastien Denis (@sebnonda) June 11, 2022

La presse anglaise évoque l’intérêt de Leeds, Wolverhampton, Fulham et de son ancien club Southampton. Et selon les informations du Times, l’AS Monaco est bien présente sur ce dossier. Le club de la Principauté serait même le plus avancé dans les discussions pour Takumi Minamino. Il faut dire que les Monégasques ont sûrement de bons arguments financiers à présenter. Rappelons aussi que l’ASM, troisième de Ligue 1, disputera les tours préliminaires de la Ligue des Champions, tandis que l’Olympique Lyonnais ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Un paramètre important en période de mercato.