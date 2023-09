Graham Potter dit non à l’OL ‍!

L'information au sujet de la volonté de l'OL de faire signer Graham Potter comme entraineur n'aura pas tenu bien longtemps. L'entraineur anglais a refusé le poste proposé par John Textor.

Courtisé par John Textor pour rejoindre l’Olympique Lyonnais à la place d’un Laurent Blanc qui ne devrait pas passer la trêve internationale, Graham Potter a décidé de ne pas donner suite. L’Equipe avait annoncé l’intérêt du club rhodanien pour l’entraineur anglais révélé à Brighton mais qui n’avait pas su répondre aux attentes du côté de Chelsea par la suite. Son fiasco chez les Blues l’a visiblement secoué, et il souhaite se donner du temps de retrouver le bon projet pour revenir comme entraineur. Même si le quotidien sportif avait assuré que les premiers échanges effectués mardi avaient été positifs, cela n’a pas suffi à faire pencher la balance. The Athletic affirme que Graham Potter a fait savoir au club lyonnais qu’il ne donnerait pas suite à cette éventualité de diriger l’OL, en dépit du fait qu’il soit le choix numéro 1 de John Textor pour ce poste.

