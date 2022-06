Gonalons file à Clermont, l'OL est oublié

Dans : OL.

Maxime Gonalons est tout proche de revenir en Ligue 1. L'ancien de l'OL est attendu à Clermont dans les prochaines heures.

A 33 ans, Maxime Gonalons n'a sans doute pas eu la carrière que ses fans espéraient. Ancien capitaine de l'OL et international français à huit reprises, le milieu de terrain n'a jamais réussi à rester au plus haut de l'affiche. En quittant le Rhône, Gonalons voulait se donner une chance de réussir à l'étranger du côté de l'AS Rome. Mais son expérience fut décevante, lui qui n'aura joué que 23 matchs sous le maillot de la Louve. Prêté au FC Séville avant de rebondir à Grenade, Maxime Gonalons est passé par des hauts et des bas, connaissant même des périodes longues de blessure. La saison dernière, il aura néanmoins pris part à 25 matchs toutes compétitions confondues avec les Nazaríes. Ses prestations n'auront pas totalement laissé insensibles puisque Gonalons a tapé dans l'oeil de... Clermont. Un club de Ligue 1 que l'ancien de l'OL va rejoindre selon Saber Desfarges.

Clermont a tout donné pour Gonalons

🚨 Maxime Gonalons va signer pour deux ans à Clermont. 🌋



Selon le journaliste, Maxime Gonalons va en effet retrouver la Ligue 1 cinq ans après l'avoir quittée. Au travers d'un tweet, Saber Desfarges indique : « Maxime Gonalons à Clermont, c’est bientôt ACTÉ! La fin d’un dossier compliqué avec Grenade, le CF63 a bataillé jusqu’au bout pour faire revenir en France l’international tricolore. L’ancien de l’OL est attendu en fin de semaine en Auvergne. Gonalons va s’engager 2 ans ». A Clermont, Gonalons sera entraîné par Pascal Gastien, qui a donc validé son profil et fait beaucoup avec sa direction pour le recruter. Le natif de Vénissieux devra réaliser une bonne préparation pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour enchainer les rencontres, alors que Clermont devra assurer au plus vite son maintien. Le club auvergnat commencera très fort sa saison avec la réception du PSG dès la première journée de Ligue 1.